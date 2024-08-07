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Бабиков: может быть, секрет успеха Михаина Лопеса в футболке шиворот-навыворот?

Бабиков: может быть, секрет успеха Михаина Лопеса в футболке шиворот-навыворот?
Антон Бабиков
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Российский биатлонист, чемпион мира — 2017 Антон Бабиков прокомментировал победу кубинского борца Михаина Лопеса на пятой Олимпиаде кряду.

«В далёком 2021-м май месяц мы проводили в Болгарии на среднегорной базе. Там же готовились к Олимпиаде, перенесённой на год, борцы греко-римского стиля из Кубы. Этот человек своим видом, неспешностью, скрывающей огромный опыт, внушал, что он великий спортсмен. На тот момент он выиграл три Олимпиады подряд, при том что в их виде одно поражение и всё — ты не чемпион. Через пару месяцев он выиграл четвёртую Олимпиаду и стал величайшим борцом всех времён. А сегодня он накануне своего 42-го дня рождения… выиграл пятую Олимпиаду подряд! Может быть, секрет его успеха в футболке шиворот-навыворот?» — написал Бабиков в социальных сетях.

Антон Бабиков и Михаин Лопес

Антон Бабиков и Михаин Лопес

Фото: из личного архива Антона Бабикова

Накануне кубинец Михаин Лопес Нуньес в поединке за очередной титул олимпийского чемпиона одолел чилийца Ясмани Акосту Фернандеса. По окончании боя 41-летний спортсмен из Кубы объявил о завершении спортивной карьеры.

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