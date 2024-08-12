Президент Франции Макрон хочет, чтобы Мартен Фуркад возглавил оргкомитет Олимпиады-2030

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что видит пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира по биатлону Мартена Фуркада в роли главы оргкомитета зимней Олимпиады – 2030, которая пройдёт во французских Альпах.

«Нам нужно будет создать оргкомитет Олимпийских игр, за этим будет следить НОК Франции вместе с МОК и Паралимпийский комитет Франции. Но я понимаю, что Мартен Фуркад может стать горным Тони Эстанге (глава оргкомитета Олимпиады-2024, трёхкратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ. – Прим. «Чемпионата»), и это было бы здорово.

Должен быть организационный комитет, который пользовался бы поддержкой со стороны спортивного мира, потому что это гарантирует преемственность, некую форму нейтралитета.

Эти Игры во многом обязаны Тони Эстанге. Я видел, как он трансформировался за эти семь лет. Обрёл способность превосходить самого себя, свои таланты, профессионализм, требовательность и необыкновенную веру в легитимность. Я знаю всё, чем Франция обязана Тони за успех Игр 2024 года», — приводит слова Макрона Lequipe.