Йоханнес Бё признал, что его главной целью является рекорд Бьорндалена по победам на КМ

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё чётко заявил о своих спортивных целях на ближайшее будущее.

«Признаюсь, что моя долгосрочная цель – это побить рекорд Уле-Эйнара (Бьорндалена) по количеству побед на Кубке мира. Фактически это моя главная цель на ближайшие два года», — приводит слова младшего Бё NRK.

Напомним, благодаря успешному выступлению в прошлом сезоне Йоханнес вышел на чистое второе место по количеству побед на этапах Кубка мира в истории биатлона. Он обошёл по этому показателю величайшего французского биатлониста Мартена Фуркада (83). Теперь Бё (85) опережает лишь его соотечественник Уле-Эйнар Бьорндален (95).