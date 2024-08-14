На 77-м году жизни умер трёхкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков скончался в возрасте 76 лет после болезни. Об этом сообщает телеграм-канал федерации биатлона Удмуртии.

Ушаков родился 18 июля 1948 года в деревне Смирново Завьяловского района республики Удмуртия. В 1966 году впервые принял участие в соревнованиях по биатлону, и уже через год стал первым среди юниоров. В 1967 году выполнил норматив мастера спорта. В 1969 году на чемпионате мира среди юниоров в городе Закопане (Польша) завоевал две золотые медали – в гонке на 20 км и в эстафете. Тогда же ему, первому из удмуртских биатлонистов, было присвоено звание мастера спорта международного класса.

В 1970 году был включён в сборную команду СССР для участия в чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) и завоевал золото в эстафетной гонке. После этих соревнований ему присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР. Среди лыжников и биатлонистов он был самым молодым, кто был удостоен столь высокой чести.

Ушаков — чемпион мира в эстафете 4х7,5 км (1970, 1974, 1977 годы), серебряный призёр мирового первенства (1975 год), чемпион мира среди юниоров в гонке со стрельбой на 10 км и в эстафете 4х7,5 км (1969 год).