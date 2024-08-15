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«Свершилось». Анастасия Гореева и Карим Халили сообщили, что сыграли свадьбу

Неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров 24-летняя российская биатлонистка Анастасия Гореева и бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионата мира – 2021 в эстафетах, трёхкратный чемпион России Карим Халили сыграли свадьбу.

Соответствующее сообщение появилось на странице Гореевой в социальной сети.

«Свершилось… 1.08.2024», — подписала свадебное видео Гореева.

Пару уже поздравили коллеги. В частности белоруска Анна Сола и соотечественница Ирина Казакевич.

«Какие вы красивые! Счастья вашей семье», — обратилась к биатлонистам Сола.

«Невероятные. А как вы смотрите друг на друга», — отметила Казакевич.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.