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Биатлонистка Линн Перссон сообщила, что планирует вернуться в гонки перед Рождеством

Биатлонистка Линн Перссон сообщила, что планирует вернуться в гонки перед Рождеством
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Олимпийская чемпионка в эстафете шведская биатлонистка Линн Гестблом (в девичестве — Перссон) рассказала о перспективах выступить на чемпионате мира 2025 года после перенесённой операции на плече.

«Я планирую вернуться в гонки перед Рождеством, но это предположение. Всё идёт так, как надо, и приятно видеть, что моё восстановление прогрессирует. Я перенесла две операции, и вторая мне кажется более сложной. Боль была сильнее и плечо стало жёстче. Это был более длительный процесс. Она прогрессировала не каждый день, но в целом она прогрессировала.

Мне придётся изменить способ зарядки, когда я смогу тренироваться и тому подобное. Ещё предстоит поработать. Моя цель сейчас — восстановить плечо. Конечно, я надеюсь, что смогу участвовать в гонках этой зимой, а также сделать это правильно. Посмотрим, когда так и произойдёт. Это предполагает, что реабилитация идёт хорошо, как и происходит в данный момент. Но никогда не знаешь, что будет завтра. Важно быть достаточно сильной, чтобы провести полную тренировку с двумя палками. Мы можем начать с этого, а затем посмотреть, когда я буду готова начать и когда я смогу провести больше гонок за выходные», — приводит слова скандинавской спортсменки SVT.

На счету 30-летней Гестблом три личных подиума на этапах Кубка мира, а также две медали чемпионатов мира в индивидуальных гонках.

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