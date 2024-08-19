Истомин — о травме Халили: сейчас он проходит реабилитацию, решили обойтись без операций

Тренер сборной России Артём Истомин высказался по поводу травмы бронзового призёра Олимпиады-2022 Карима Халили. Биатлонист упал с велосипеда и получил повреждение плеча.

«Мы думали, что будет всё намного хуже, но Карим хорошо восстанавливается. Сейчас он проходит курс реабилитации. Он уже начал тренироваться, выполняет нагрузки.

На ближайших стартах, то есть на Кубке Содружества в Красноярске, мы планируем выступать. Там уже оценим его состояние – и гоночное, и функциональное, после чего будем принимать решение по дальнейшим тренировкам.

Всё будет зависеть от того, как он будет восстанавливаться. Травма непростая, это был вывих плеча.

Пока мы решили обойтись без операций. Если всё будет хорошо и он будет восстанавливаться, то обойдёмся без операции и в дальнейшем. Если это будет мешать тренировкам и выступлениям, тогда уже будем думать, что делать дальше», – сказал Истомин в эфире YouTube-канала Союза биатлонистов России (СБР).