Немецкая биатлонистка Янина Хеттих-Вальц объявила о своей беременности. Радостным событием спортсменка поделилась в социальных сетях. Спортсменка стоит в кадре с возлюбленным и со снимком УЗИ в руках.

«Начинается новое приключение. Мы невероятно счастливы. Увидимся вновь на биатлонных стадионах в следующем сезоне», — написала Хеттих-Вальц в социальных сетях.

Янина Хеттих-Вальц с супругом Фото: из личного архива Янины Хеттих-Вальц

Янина Хеттих-Вальц дважды завоёвывала серебро чемпионатов мира (ЧМ-2021 в Поклюке и ЧМ-2024 в Нове-Место) и один раз поднималась на третью ступень пьедестала (ЧМ-2024 в Нове-Место). По итогам сезона-2023/2024 немецкая биатлонистка заняла 10-е место в общем зачёте, набрав 543 очка.

Напомним, победу в тотале и «Большой хрустальный глобус» забрала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци, которая в финальной части сезона обошла соперницу из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд.