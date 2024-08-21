Казакевич — об ошибках в стрельбе: я слишком много хочу показать

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о причинах неудачной стрельбы в минувшем сезоне.

— Ты сама себе в прошлом сезоне часто задавала вопрос: «Ира, когда ты уже начнёшь меньше ошибаться?»

— Да, эти вопросы всегда возникают, когда ты недоволен своим результатом. Мне казалось, когда ты работаешь в подготовительном сезоне, всё идет по плану и потом. Но тренировки и соревнования — абсолютно разные вещи. В какой-то момент сбоит где-то от слишком сильного желания, от мыслей, что тут я хорошо поработала, значит, буду хорошо работать также в гонках. Думаю, с этим и связаны ошибки. Я слишком много хочу показать. Это мне мешает, — приводит слова Казакевич Sport24.

Напомним, российская биатлонистка Ирина Казакевич победила в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества в сезоне-2023/2024. За 11 гонок турнира спортсменка набрала 1140 очков и на 21 очко превзошла ближайшую преследовательницу — Тамару Дербушеву. Миронова, серебряный призёр Олимпиады, в этом зачёте стала 33-й.