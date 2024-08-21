«Он такой модник». Ирина Казакевич оценила стиль одежды своего тренера

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете Ирина Казакевич прокомментировала стиль одежды, которого придерживается тренер сборной Михаил Шашилов.

«Знаю его 12 лет. И да, он такой модник. То есть на тренировках он одевается в спортивную форму, а вот на каких-то праздниках он всегда нарядный. Мы даже порой сами удивляемся его красочным нарядам.

У него есть вкус, он любит немножко выделиться. Может быть, он делает это ненамеренно, но всегда, когда приезжает, мы такие: «О, Михаил Викторович, ничего себе, какой вы модный», — приводит слова Казакевич Sport24.

Напомним, российская биатлонистка Ирина Казакевич победила в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества в сезоне-2023/2024. За 11 гонок турнира спортсменка набрала 1140 очков и на 21 очко превзошла ближайшую преследовательницу — Тамару Дербушеву. Миронова, серебряный призёр Олимпиады, в этом зачёте стала 33-й.