Ирина Казакевич рассказала, что Губерниев помог найти ей спонсора

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев помог найти ей спонсора.

«Всегда все спрашивали, особенно после Олимпиады: «Появились ли у вас какие-нибудь спонсоры?» В России у большинства спортсменов как-то это не заведено. Если только кто-то сам что-то находит.

Мы сидели, общались с девчонками про то, что у европейских спортсменов всё завязано именно на личных спонсорах. И мой запрос в космос спустился ко мне. Мы были на Кубке Содружества летом. Дмитрий Губерниев говорит: «Есть один мужчина, он любит биатлон и болеет за тебя. Я тебе дам его номер, свяжись с ним, напиши. Он ждёт», — сказала Казакевич в интервью Sport24.

Напомним, российская биатлонистка Ирина Казакевич победила в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества в сезоне-2023/2024. За 11 гонок турнира спортсменка набрала 1140 очков и на 21 очко превзошла ближайшую преследовательницу — Тамару Дербушеву. Миронова, серебряный призёр Олимпиады, в этом зачёте стала 33-й.