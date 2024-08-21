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Биатлонист Александр Логинов получил травму руки

Биатлонист Александр Логинов получил травму руки
Александр Логинов
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Российский биатлонист, чемпион мира Александр Логинов сообщил о травме руки. Новостью спортсмен поделился в телеграм-канале «Союз трёх биатлонистов», сопроводив публикацию фотографией в гипсе.

«20 лет в спорте могут подготовить тебя ко многому, но к отсегнувшемуся роллеру на скорости 40 км/ч подготовиться невозможно. Не прощаюсь», – написал Логинов в телеграм-канале «Союз трёх биатлонистов».

Александр Логинов

Александр Логинов

Фото: из личного архива

В сезоне-2023/2024 Логинов занял четвёртое место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России. Напомним, будущий сезон, так же как и в прошлые годы, станет для российских спортсменов внутренним. В 2022 году Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян и белорусов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.

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