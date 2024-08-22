Латыпов рассказал, что обрадовался серебру Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде-2024 в Париже

Российский биатлонист, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов рассказал, что поддерживал российских спортсменов на Олимпиаде-2024. Он отметил, что рад медали, которая была добыта в теннисе.

«К сожалению, Олимпийские игры в Париже не смотрел, так как не было трансляций. В интернете смотрел какие-то отрывки или читал новостную ленту. Конечно, болел за наших спортсменов, которые сумели поехать в Париж. Очень рад за наших молодых теннисисток, что сумели завоевать медали. Они молодцы! В гребле наши спортсмены упорно боролись до последнего и тоже могли завоевать медали, чуть-чуть не хватило», — приводит слова Латыпова Metaratings.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) проходили с 26 июля по 11 августа.