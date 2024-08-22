Латыпов: хочется выступить на Олимпиаде-2026 под российским флагом и гимном

Российский биатлонист, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов поделился мнением относительно грядущей зимней Олимпиады-2026 в Милане.

«Конечно, мне хочется выступить в 2026 году на Олимпийских играх под российским флагом и гимном. Верю и надеюсь, что так и будет. От нас, спортсменов, в такой ситуации мало что зависит. Наша задача — хорошо подготовиться. Надо быть сильными и готовыми к Олимпиаде, чтобы показать максимальный результат и бороться за золото», — сказал Латыпов в интервью Metaratings.

Ранее Эдуард Латыпов рассказал, что поддерживал российских спортсменов на Олимпиаде-2024. Он отметил, что рад медали, которая была добыта в теннисе Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой.