Тренер Кугаевский: получили партию роллеров с норвежскими креплениями. Они с дефектами

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал о претензиях к качеству роллеров, у которых есть норвежские крепления. По словам специалиста, не только у Александра Логинова, получившего травму руки, отстегнулись крепления на трассе.

«У Александра есть подозрение на перелом лучевой кости, но пока рано говорить о диагнозе. Он направлен на обследование в клинику, где будет принято решение о дальнейшем лечении. Мы в этом году получили новую партию роллеров с норвежскими креплениями новой модели. К креплениям есть серьёзные вопросы, потому что, видимо, они с дефектом. У нас за неполный месяц есть уже три случая, когда у спортсменов отстёгивается крепление. Ранее, в частности, падал Вадим Истамгулов», – приводит слова Кугаевского «Матч ТВ».

Напомним, о травме Александра Логинова стало известно накануне, 21 августа.