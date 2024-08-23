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Батовская-Фиалкова и Пидручный выиграли суперспринт на чемпионате мира по летнему биатлону

Словацкая биатлонистка Паулина Батовская-Фиалкова выиграла женский суперспринт в рамках чемпионата мира по летнему биатлону, который проходит с 22 по 25 августа в Отепя (Эстония). Второе место заняла спортсменка из Финляндии Суви Минккинен, на третьей позиции финишировала чешка Луция Харватова.

Биатлон. Летний чемпионат мира. Отепя, Эстония

Женщины. Суперспринт 7,5 км

1. Паулина Батовская Фиалкова (Словакия) — 21.55,5 (один промах).

2. Суви Минккинен (Финляндия) +11,5 (1).

3. Луция Харватова (Чехия) +20,2 (5).

В мужской гонке победу одержал украинский биатлонист Дмитрий Пидручный. Вторую позицию занял его соотечественник Артём Тищенко, третье место — у чеха Томаша Микиски.

Биатлон. Летний чемпионат мира. Отепя, Эстония

Мужчины. Суперспринт 7,5 км

1. Дмитрий Пидручный (Украина) — 19.19,5 (один промах).

2. Артём Тищенко (Украина) +5,2 (1).

3. Томаш Микиска (Чехия) +7,5 (3).