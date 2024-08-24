Смольская стала чемпионкой Беларуси по летнему биатлону в масс-старте. Сола — вторая

Олимпийская чемпионка 2018 года белорусская биатлонистка Динара Смольская (Алимбекова) выиграла золото на открытом чемпионате и первенстве Беларуси по биатлону в масс-старте с результатом 32.26,1. Второе место заняла Анна Сола, а замкнула тройку лидеров Ксения Воробей.

Напомним, Динара Смольская состоит в браке с биатлонистом Антоном Смольским. Отношения пары начались ещё в 2020 году. 8 июля 2022 года, в День семьи, любви и верности, яркая биатлонистка выложила в социальные сети фото с кольцом на безымянном пальце. В конце сентября 2023 года у пары родился сын. Анна Сола впервые стала мамой 19 декабря 2022 года.

Среди мужчин первым стал Максим Воробей с результатом 35.33,6. Второе место занял Никита Лобастов, а третье — Дмитрий Лазовский.