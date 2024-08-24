Тренер сборной Норвегии рассказал о прогрессе Тандреволд после перелома руки

Тренер сборной Норвегии по биатлону Сверре Хубер Каас рассказал о прогрессе Ингрид Ландмарк Тандреволд после перелома руки. Напомним, в июле биатлонистка сообщила, что сломала руку во время участия в трейловых забегах.

«Ингрид начала пользоваться рукой и уже стоит на лыжероллерах с палками, поэтому всё выглядит многообещающе. Кисть ещё не зажила до конца, но сейчас Ингрид уже на сборе, так что мы думаем, что всё будет хорошо», — приводит слова тренера VG.

Ранее врач сборной Норвегии рассказал, что перелом произошёл в удобном месте на руке, а не на ладони, что могло замедлить процесс восстановления.

В сезоне-2023/2024 Тандреволд заняла третье место. «Большой хрустальный глобус» выиграла итальянка Лиза Виттоцци, француженка Лу Жанмонно была второй.