Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чехи Воборникова и Штвртецкы выиграли спринт на чемпионате мира по летнему биатлону

Чешская биатлонистка Тереза Воборникова выиграла женский спринт в рамках чемпионата мира по летнему биатлону, который проходит с 22 по 25 августа в Отепя (Эстония). Второе место заняла спортсменка из Бельгии Лотте Ли, на третьей позиции финишировала словачка Паулина Батовская-Фиалкова.

Биатлон. Летний чемпионат мира. Отепя, Эстония

Женщины. Спринт 6 км

1. Тереза Воборникова (Чехия) — 16.48,5 (ни одного промаха).

2. Лотте Ли (Бельгия) +0,1 (0).

3. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) +13,5 (1).

В мужской гонке победу одержал чешский биатлонист Якуб Штвртецкы. Вторую позицию занял француз Эмильен Клод, третье место — у бельгийца Тьерри Ланже.

Биатлон. Летний чемпионат мира. Отепя, Эстония

Мужчины. Спринт 7,5 км

1. Якуб Штвртецкы (Чехия) — 18.15,1 (один промах).

2. Эмильен Клод (Франция) +12,4 (1).

3. Тьерри Ланже (Бельгия) +16,2 (1).