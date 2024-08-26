СБР и ФЛГР проведут совместную гонку с участием сильнейших лыжников и биатлонистов России

Союз биатлонистов России (СБР) и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) проведут совместную Гонку чемпионов с участием сильнейших биатлонистов и лыжников нашей страны, сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.

По информации источника, соревнование пройдёт в Рязани 4-5 января 2025 года. В комментариях к публикации Аверьянов отметил, что лыжники не будут стрелять по мишеням. Дальнейшую информацию представитель СБР пообещал обнародовать на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 29 августа.

Напомним, на данный момент российские биатлонисты и лыжники отстранены от международных соревнований из-за соответствующих рекомендаций МОК. Ранее известное норвежское издание VG провело опрос, согласно которому лишь 6% норвежцев выступили за возвращение россиян на мировую арену.