Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

СБР и ФЛГР проведут совместную гонку с участием сильнейших лыжников и биатлонистов России

СБР и ФЛГР проведут совместную гонку с участием сильнейших лыжников и биатлонистов России
Аудио-версия:
Комментарии

Союз биатлонистов России (СБР) и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) проведут совместную Гонку чемпионов с участием сильнейших биатлонистов и лыжников нашей страны, сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.

По информации источника, соревнование пройдёт в Рязани 4-5 января 2025 года. В комментариях к публикации Аверьянов отметил, что лыжники не будут стрелять по мишеням. Дальнейшую информацию представитель СБР пообещал обнародовать на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 29 августа.

Напомним, на данный момент российские биатлонисты и лыжники отстранены от международных соревнований из-за соответствующих рекомендаций МОК. Ранее известное норвежское издание VG провело опрос, согласно которому лишь 6% норвежцев выступили за возвращение россиян на мировую арену.

Материалы по теме
Латыпов: хочется выступить на Олимпиаде-2026 под российским флагом и гимном
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android