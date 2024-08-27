Старший тренер сборной России объяснил, почему Логинов и Бабиков не попали в состав

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему Александру Логинову и Антону Бабикову на нашлось места в команде.

— Почему в сборной не нашлось места Логинову и Бабикову?

— Ну, это, опять же, в общем, если говорить о критериях, то Антон как раз критерии для попадания в основной состав не выполнил, то есть в рейтинге он был далековато, в общем. И в рейтинге Спартакиады, и чемпионата, и, наверное, ещё дальше. Что касается Логинова, то мы готовы были взять в команду, но здесь Александр сам отказался, предложение ему было сделано. На самом-то деле, если так глубоко смотреть, мы могли бы взять и Бабикова в команду, опять же, если бы он проявлял интерес какой-то на помощь тренеру в стрелковой части. Чтобы он помогал молодым спортсменам в стрелковой части.

— То есть это их инициатива в большей части?

— Ну да, им хочется сейчас побольше свободы и тренироваться так, как они видят этот тренировочный процесс, — сказал Каминский на канале сборной России по биатлону.

Напомним, будущий сезон, так же как и в прошлые годы, станет для российских спортсменов внутренним. В 2022 году Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян и белорусов от международных соревнований.