Каминский: у Халили потенциал топового гонщика международного уровня

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил потенциал бронзового призёра Олимпиады-2022 Карима Халили.

«Что касается потенциала Халили, считаю, что у него потенциал топового гонщика международного уровня. Естественно, вопрос в реализации этого уровня, но сегодня я думаю, что он развивается достаточно неплохо», — сказал Каминский на канале сборной России по биатлону.

Ранее Юрий Каминский рассказал, почему Александру Логинову и Антону Бабикову на нашлось места в сборной, а также ответил на вопрос об уровне стрельбы Эдуарда Латыпова.

Напомним, будущий сезон, так же как и в прошлые годы, станет для российских спортсменов внутренним. В 2022 году Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян и белорусов от международных соревнований.