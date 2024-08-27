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«Назову дрим-тим». Каминский — об идеальном составе мужской сборной России по биатлону

«Назову дрим-тим». Каминский — об идеальном составе мужской сборной России по биатлону
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Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал идеальный состав мужской команды.

— Назовите, пожалуйста, идеальный мужской состав сборной России на эстафету прямо сегодня.

— Ну, во-первых, я не знаю состояния некоторых спортсменов, которые готовятся самостоятельно, а таких человек пять, которые могут претендовать на [попадание в] состав. Наверное, я назову, как говорится, дрим-тим, что ли (смеётся). И назову из моих спортсменов на сегодня. Ну, если говорить о дрим-тим, то это Латыпов, Логинов, Халили и Серохвостов, а если говорить о конкретной команде нашей, то, естественно, вместо Логинова и Халили, наверное, Бажин и здесь как раз широкий выбор одного спортсмена. Многие могут претендовать, я даже не буду называть, чтобы не обидеть кого-то, — сказал Каминский на канале сборной России по биатлону.

Ранее Юрий Каминский рассказал, почему Александру Логинову и Антону Бабикову на нашлось места в сборной.

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