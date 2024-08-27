Тренер Каминский рассказал о взаимоотношениях биатлонистов сборной России

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о взаимоотнощениях биатлонистов в команде.

— Какие отношения в команде между парнями? Все ладят между собой?

— Ну, по крайней мере на сегодня я не вижу каких-то конфликтов и больших проблем, которые возникают между спортсменами. Обстановка достаточно дружелюбная и бесконфликтная, так скажу. Хотелось бы, чтобы она была, так сказать, рабочей в хорошем смысле, причём не на четвёрку, а на пятёрку, я бы так сказал. Тогда, конечно, это будет команда, которая много чего сможет достичь, — сказал Каминский на канале сборной России по биатлону.

Ранее Юрий Каминский рассказал, почему Александру Логинову и Антону Бабикову на нашлось места в сборной.