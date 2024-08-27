«Не было необходимости». Каминский — об использовании мата в работе с биатлонистами

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался об использовании мата в работе со спортсменками.

— Юрий Михайлович, положа руку на сердце, когда ребята портачат и не оправдывают ожиданий в соревнованиях, материтесь вслух?

— Нет, стараюсь. Это очень такое острое средство, тоже тренерское, чтобы спортсмен что-то понял, и здесь нет необходимости, не было необходимости. Вообще в своей жизни один раз только пользовался этим средством. Внутри тоже нет. Я говорю по отношению к спортсменам, тем более на публику это исключено, нельзя, — сказал Каминский на канале сборной России по биатлону.

Ранее Юрий Каминский рассказал, почему Александру Логинову и Антону Бабикову на нашлось места в сборной.