«Сходили на свидание». Жена Йоханнеса Бё показала романтичные снимки с биатлонистом

Хедда Дэли Бё, супруга пятикратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира, норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, опубликовала в социальных сетях романтичные снимки с супругом.

Поводом для новой публикации стал 31-й день рождения Хедды. По такому случаю супруги сходили в ресторан.

«Исполнился 31 год! Ходили на свидание с мужем. Чувствую, следующий год будет хорошим», — подписала снимки Хедда.

Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё

Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё

Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё

Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё

Йоханнес и Хедда сыграли свадьбу в конце июня 2018 года. 13 января 2020-го они впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали Густавом. А в начале июля 2023 года супруги стали родителями во второй раз. У них родилась дочка, которой дали имя София.

Отметим, что Йоханнесу тоже 31 год. Он отпраздновал день рождения в середине мая.