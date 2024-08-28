Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Российская биатлонистка официально сменила фамилию после замужества

Российская биатлонистка официально сменила фамилию после замужества
Анастасия Гореева
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка официально сменила фамилию после замужества. Анастасия Халили (до брака Гореева. — Прим. «Чемпионата») с нового сезона будет выступать под фамилией супруга Карима Халили. Пара зарегистрировала брак в начале августа.

«Теперь официально! Настя обновила документы и будет выступать под новой фамилией», — сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

Фото: biathlonrus.com

Свадьба Гореевой и бронзового призёра Олимпиады-2022 российского биатлониста Карима Халили запланирована на сентябрь этого года.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.

Материалы по теме
Звёздные российские биатлонисты тайно расписались. А когда свадьба Гореевой и Халили?
Звёздные российские биатлонисты тайно расписались. А когда свадьба Гореевой и Халили?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android