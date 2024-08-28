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«Это катастрофа!» Губерниев отреагировал на совместную Гонку чемпионов

«Это катастрофа!» Губерниев отреагировал на совместную Гонку чемпионов
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу совместной Гонки чемпионов с участием сильнейших российских биатлонистов и лыжников.

«Блин, ну это катастрофа! Кто бы объяснил этим людям из XIX века, что стране нужен серьёзный спорт, классные и настоящие соревнования между лыжниками и биатлонистами! Шоу-гонку никто смотреть не будет/ У тетеньки глубинное непонимание всего», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что Гонка чемпионов пройдёт в Рязани 4-5 января 2025 года. В комментариях к публикации Аверьянов отметил, что лыжники не будут стрелять по мишеням.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила идею провести совместную Гонку чемпионов.

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