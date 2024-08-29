Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Призовой фонд лыжно-биатлонной Гонки чемпионов составил 12 млн рублей

Призовой фонд лыжно-биатлонной Гонки чемпионов составил 12 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны детали лыжно-биатлонной Гонки чемпионов-2025. Призовой фонд соревнований составил 12 млн рублей. Об этом стало известно сегодня, 29 августа, на пресс-конференции в Москве. Участие в турнире примут 40 лыжников и биатлонистов.

«Призовой фонд — 12 млн рублей. Они распределены среди десяти команд-участниц. Все участники в любом случае получат деньги. Но биатлонисты таких вопросов не задавали (улыбается)», — передаёт слова исполнительного директора СБР Александра Пака корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжники не были против совместных с биатлонистами турниров. Она подчеркнула, какую выгоду несёт старт зрителям и спортсменам. Соревнования ведущих биатлонистов и лыжников должны пройти в Рязани 4-5 января 2025 года.

Материалы по теме
Вяльбе — о Гонке чемпионов: для спортсменов — это возможность заработать
Материалы по теме
Звёздные российские биатлонисты тайно расписались. А когда свадьба Гореевой и Халили?
Звёздные российские биатлонисты тайно расписались. А когда свадьба Гореевой и Халили?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android