Вяльбе — о Гонке чемпионов: для спортсменов — это возможность заработать

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжники не были против совместных с биатлонистами турниров. Она подчеркнула, какую выгоду несёт старт зрителям и спортсменам.

«Мы и раньше никогда не были против соревнований с биатлонистами. Все думают, что лыжники ни в коем случае не хотят увидеться с биатлонистами и принять участие в общих стартах. Просто сезон весь расписан, поэтому найти время — сложно, как и войти в общую колею. В прошлом году мы долго работали над гонкой Легкова, чтобы у всех спортсменов был перерыв и все смогли приехать. Ещё раз повторяю — это шоу.

Для спортсменов это возможность заработать, а для зрителей насладиться этим зрелищем. Хотя формат соревнований будет ни фига не шоу. Спортсмены точно будут говорить: «Зачем так много? Почему мы так долго соревнуемся?» В начале лета мы поняли, что эти даты нам подходят. Один из постновогодних этапов Кубка России в Казани должен был начинаться в эти даты, но Татарстан попросил перенести старт соревнований после праздников, так как в другое время организовывать всё сложнее. Так и нарисовалась эта дата. Такие соревнования ещё можно переносить на весну, но есть риск бегать по воде. Мы поздно заканчиваем сезон, в середине апреля мы ещё соревнуемся», — сказала Вяльбе на пресс-конференции.