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Стал известен формат лыжно-биатлонной Гонки чемпионов — 2025

Стал известен формат лыжно-биатлонной Гонки чемпионов — 2025
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Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак поделился подробностями о формате лыжно-биатлонной Гонки чемпионов — 2025.

«Формат Гонки чемпионов мы придумали вместе с Еленой Валерьевной. У лыжников будет масс старт, у биатлонистов — спринт. Чтобы лыжники и биатлонисты бежали примерно одинаково, выбрали именно такие дистанции», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Также стали известны детали лыжно-биатлонной Гонки чемпионов-2025. Призовой фонд соревнований составил 12 млн рублей. Об этом стало известно сегодня, 29 августа, на пресс-конференции в Москве. Участие в турнире примут 40 лыжников и биатлонистов. Соревнования ведущих биатлонистов и лыжников должно прйоти в Рязани 4-5 января 2025 года.

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