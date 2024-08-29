Стал известен формат лыжно-биатлонной Гонки чемпионов — 2025

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак поделился подробностями о формате лыжно-биатлонной Гонки чемпионов — 2025.

«Формат Гонки чемпионов мы придумали вместе с Еленой Валерьевной. У лыжников будет масс старт, у биатлонистов — спринт. Чтобы лыжники и биатлонисты бежали примерно одинаково, выбрали именно такие дистанции», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Также стали известны детали лыжно-биатлонной Гонки чемпионов-2025. Призовой фонд соревнований составил 12 млн рублей. Об этом стало известно сегодня, 29 августа, на пресс-конференции в Москве. Участие в турнире примут 40 лыжников и биатлонистов. Соревнования ведущих биатлонистов и лыжников должно прйоти в Рязани 4-5 января 2025 года.