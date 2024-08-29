Организатор Гонки чемпионов-2025: в своё время мы звали Фуркада, но он отказался

Организатор лыжно-биатлонной Гонки чемпионов-2025 Сергей Колесников рассказал, что пятикратному олимпийскому чемпиону французскому биатлонисту Мартену Фуркаду предлагали принять участие в шоу-гонках, но тот отвечал отказом.

«В своё время мы звали Фуркада на наши соревнования, не на чемпионат России, а на любительские. Он нам ответил, написал: «Большое спасибо за приглашение». Он отказался по причине, не связанной со спортом. Он сказал, что больше не стартует ни на каких соревнаованиях, просто тренируется. Это было самое начало СВО. Как только позволит геополитическая ситуация, мы будем приглашать иностранных спортсменов в нашу любительскую лигу. Мы разговаривали с Виктором Майгуровым, чтобы он звал своих бывших коллег-ветеранов. Тогда возможно у нас будет гонка с участием звёзд.

Если Фуркад передумает, то, конечно, мы его примем и предложим ему коммерческую составляющую», — сказал Колесников на пресс-конференции.