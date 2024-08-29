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Глава СБР Майгуров: мы с удовольствием примем лыжников в свои ряды

Глава СБР Майгуров: мы с удовольствием примем лыжников в свои ряды
Виктор Майгуров
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал об отношении к переходу спортсменов из лыжных гонок в биатлон.

«Мы с удовольствием примем лыжников в свои ряды. Последние два-три года по согласованию с Еленой Валерьевной мы работаем в этом направлении. Хотел бы ещё раз сказать ей спасибо за это. Все биатлонисты вышли из лыжников, но из биатлонистов вышло всего 4-5 лыжников, которых я знаю. В том числе Александр Легков начинал с биатлона, но стал лыжником», — сказал Майгуров на пресс-конференции.

Ранее стали известны детали лыжно-биатлонной Гонки чемпионов-2025. Призовой фонд соревнований составил 12 млн рублей. Об этом стало известно сегодня, 29 августа, на пресс-конференции в Москве. Участие в турнире примут 40 лыжников и биатлонистов. Соревнования ведущих биатлонистов и лыжников должно прйоти в Рязани 4-5 января 2025 года. Участие в турнире примут 40 лыжников и биатлонистов.

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