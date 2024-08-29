Виктор Майгуров: надеюсь, зрителям будет нескучно смотреть российский биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился ожиданиями от грядущего сезона-2024/2025.

«Подготовка к новому сезону идёт по плану. Мы начинаем в этом году раньше на две недели, но это были объективные причины. К сожалению, пару спортсменов: Александр Логинов, Карим Халили получили травмы, поэтому летом выступать не будут. Но есть хорошая перспективная молодёжь, которая проявила себя в прошлом сезоне. Надеюсь, что зрителям будет нескучно смотреть наши соревнования. Будем открывать для себя новые и новые имена. В последнее время нам удаётся максимальное количество внимания уделить нашим регионам. Мы сегодня приняли в члены СБР Федерацию биатлона Приморья. Теперь нас стало 57. Мы прирастаем, интерес к нашему виду спорта стабильно сохраняется с определённым ростом», — сказал Майгуров на пресс-конференции.