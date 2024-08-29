Виктор Майгуров заявил, что биатлонисты готовятся выступить на Олимпиаде-2026

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о подготовке спортсменов к Олимписким играм — 2026.

«Заканчивая одну Олимпиаду, начинаем готовиться к следующей. Все программы нацелены на подготовку к главным стартам в наших видах спорта», — сказал Майгуров на пресс-конференции.

Напомним, российские биатлонисты не выступают на международной арене с февраля 2022 года. Так Международная ассоциация биатлонистов отреагировала на ситуацию на Украине.

Ранее стали известны детали лыжно-биатлонной Гонки чемпионов — 2025. Призовой фонд соревнований составил 12 млн рублей. Об этом стало известно сегодня, 29 августа, на пресс-конференции в Москве. Участие в турнире примут 40 лыжников и биатлонистов. Соревнования ведущих биатлонистов и лыжников должны пройти в Рязани 4-5 января 2025 года. Участие в турнире примут 40 лыжников и биатлонистов