Пак: в ближайшее время приступим к переговорам о трансляции Гонки чемпионов — 2025 на ТВ

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак поделился информацией о трансляциях Гонки чемпионов — 2025.

«Мы хотим выбрать телекомпанию, которая лучше всех показывает наши виды спорта. «Матч ТВ» эта идея понравилась, и в ближайшее время мы приступим к переговорам о трансляции всех двух дней», — сказал Пак на пресс-конференции.

Ранее стали известны детали лыжно-биатлонной Гонки чемпионов — 2025. Призовой фонд соревнований составил 12 млн рублей. Об этом стало известно сегодня, 29 августа, на пресс-конференции в Москве. Участие в турнире примут 40 лыжников и биатлонистов. Соревнования ведущих биатлонистов и лыжников должны пройти в Рязани 4-5 января 2025 года. Участие в турнире примут 40 лыжников и биатлонистов.