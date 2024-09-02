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IBU предложил изменить формат в гонках с индивидуальным стартом

IBU предложил изменить формат в гонках с индивидуальным стартом
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На встрече норвежской сборной по биатлону с Международным союзом биатлонистов (IBU): генеральным секретарем Максом Коббом и спортивным директором Даниэлем Бёмом — обсудили новую систему старта, которую IBU хочет ввести в гонках с индивидуальным стартом (спринтерских и обычных).

«IBU уверен во внедрении системы стартовых групп, которая гарантирует ещё более захватывающие соревнования по биатлону и, следовательно, ещё лучшие впечатления для телезрителей и зрителей на арене, что в то же время обеспечивает справедливые условия для спортсменов», — приводит заявление IBU NRK.

Сообщается, что IBU хочет продолжить практику четырёх стартовых групп. Главное изменение заключается в отсутствии у лучших спортсменов выбора стартовой группы.

По новой системе в первую группу будут попадать спортсмены, занимающие в Кубке мира 31-е место и далее. Занявшие с 16-го по 30-е место в Кубке попадут во вторую группу, самые лучшие — в третью, а самые слабые окажутся в самом конце, в четвёртой группе.

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