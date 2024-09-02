«Иду поэтапно». Ингрид Тандреволд выступила на соревнованиях в Анси после перелома руки

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала возвращение к соревнованиям после перелома руки, полученного во время участия в трейловых забегах. Она заняла третье место в масс-старте в рамках летнего биатлонного фестиваля Martin Fourcade Nordic в Анси (Франция).

«Было немного сложно после травмы руки, восстановление длилось шесть недель. Когда я получила травму, нужно было сосредоточиться на том, что можно сделать сейчас и что можно будет сделать в будущем. Я иду поэтапно.

Было очень здорово принять участие в этой гонке здесь, в Анси. Я сражалась с Жулией Cимон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно. И всё же я чувствовала, что публика аплодирует мне. Атмосфера была просто невероятной!

Атмосфера действительно отличается между Францией и Норвегией. Но во время чемпионата мира в Холменколлене (в 2025 году. — Прим. «Чемпионата») будет много французов, которые демонстрируют оригинальность. Я бы сказала, что французы — самые сумасшедшие (смеётся)», — приводит слова Тандреволд Nordic Magazine.

Первое и второе места на соревнованиях в Анси заняли французские биатлонистки Жулия Cимон и Жюстин Бреза-Буше.

В сезоне-2023/2024 Тандреволд заняла третье место в общем зачёте Кубка мира. Она четырёхкратная чемпионка мира по биатлону в эстафетах.