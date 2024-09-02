Карим Халили заявил, что планирует пропустить летний чемпионат России ради тренировок

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете, трёхкратный победитель чемпионата страны российский биатлонист Карим Халили заявил, что не планирует стартовать на летнем Альфа-Банк чемпионате России – 2024, который пройдёт в Красноярске с 12 по 15 сентября.

— Как проходит восстановление после травмы плеча, о которой ты рассказывал ранее?

— Восстановление проходит хорошо. Мы приложили максимум усилий для этого, поэтому получилось в довольно-таки короткий срок вернуться в строй. На тот момент меня больше выбило простудное заболевание, и скорее из-за этого я не мог тренироваться в течение какого-то времени. Сейчас из-за осторожности я выполняю 95% от необходимой запланированной нагрузки. Всё хорошо, в Красноярске планирую выступать.

— В Красноярске пробежишь полную программу?

— Планирую выступить в Кубке Содружества. Чемпионат России я, скорее всего, пропущу, потому что небольшой период важного скоростно-силового блока пропустил, и вот этот объём работы всё-таки необходимо выполнить. Поэтому мы решили провести тренировочные мероприятия вместо соревнований, — приводит слова Халили «Матч ТВ».