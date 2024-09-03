Норвежский Шушен отказался от проведения этапа Кубка IBU

Норвежский город Шушен отказался от этапа Кубка IBU по биатлону, который должен был пройти с 4 по 7 декабря, из-за финансового положения. Об этом сообщает Langrenn.

«Мы проинформировали IBU о решении и ведём диалог с альтернативным организатором, который может взять на себя этап IBU в декабре», — приводит слова представителя Союза биатлонистов Вегара Рольфсруда Langrenn.

У Федерации биатлона есть контракт с Шушеном, который действует до осени 2024 года. Но позже этой осенью станет ясно, что произойдёт с открытием сезона в 2025 году.

Ранее в IBU обсудили новую систему старта, которую хотят ввести в гонках с индивидуальным стартом (спринтерских и обычных). IBU хочет продолжить практику четырёх стартовых групп. Главное изменение заключается в отсутствии у лучших спортсменов выбора стартовой группы.