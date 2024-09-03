Александр Логинов опубликовал ироничный пост об очередной травме

Двукратный призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года российский биатлонист Александр Логинов опубликовал новый пост о своей травме.

На сборах в Сочи Логинов сильно упал на лыжероллерах и получил сложный перелом руки.

«Сменил коллекцию «весна-лето» на «осень-зима». Если всё будет хорошо, то буду двумя руками аплодировать и поздравлять Антона (Бабикова) и Александра (Поварницына) с медалями Кубка МЛКБ», – подписал снимки Логинов, опубликовав их в телеграм-канале «Союз трёх биатлонистов».

Фото: из личного архива Александра Логинова

Фото: из личного архива Александра Логинова

В сезоне-2023/2024 Логинов занял четвёртое место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России. Напомним, будущий сезон, так же, как и в прошлые годы, станет для российских спортсменов внутренним. В 2022 году Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян и белорусов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.