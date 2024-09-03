Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Доротея Вирер — о своём фаворите на ОИ-2024: Музетти, он очень красивый. Это объективно

Доротея Вирер — о своём фаворите на ОИ-2024: Музетти, он очень красивый. Это объективно
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о тонкостях своей работы репортёром на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

— Как вам удавалось находить общий язык со спортсменами, у которых вы брали интервью?
— Они все были очень милы и отзывчивы. Кроме того, у меня было преимущество — я понимала, что они чувствуют. Я прекрасно знаю, какие ощущения испытывают спортсмены на Олимпиаде.
— Нашёлся среди них фаворит?
— Музетти (Лоренцо Музетти, 18-я ракетка мира, бронзовый призёр ОИ-2024. – Прим. «Чемпионата»), потому что он очень красивый (смеётся). Ну, объективно, это нужно сказать», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Материалы по теме
«Я не могла спать по ночам». Доротея Вирер напугала всех поклонников биатлона
«Я не могла спать по ночам». Доротея Вирер напугала всех поклонников биатлона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android