Доротея Вирер — о своём фаворите на ОИ-2024: Музетти, он очень красивый. Это объективно

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о тонкостях своей работы репортёром на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

— Как вам удавалось находить общий язык со спортсменами, у которых вы брали интервью?

— Они все были очень милы и отзывчивы. Кроме того, у меня было преимущество — я понимала, что они чувствуют. Я прекрасно знаю, какие ощущения испытывают спортсмены на Олимпиаде.

— Нашёлся среди них фаворит?

— Музетти (Лоренцо Музетти, 18-я ракетка мира, бронзовый призёр ОИ-2024. – Прим. «Чемпионата»), потому что он очень красивый (смеётся). Ну, объективно, это нужно сказать», — приводит слова Вирер Fondo Italia.