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Доротея Вирер: рада, что на Олимпиаде-2026 всё закончится

Доротея Вирер: рада, что на Олимпиаде-2026 всё закончится
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Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась, что планирует завершить профессиональную карьеру по итогам домашней Олимпиады-2026.

«Я в восторге от решения, которое приняла, — продолжить карьеру до 2026 года, до Антерсельвы, но я также рада, что там всё закончится. Мне не терпится в последний раз принять участие в соревнованиях на родной земле, насладиться этим событием и приложить все усилия для достижения наилучшего результата. Однако, когда я закончу, мне поскорее нужно будет заняться чем-нибудь ещё.

Думаю, что у меня всё закончится в Антерсельве. Но не могу знать наверняка. Скажем, на данный момент я просто думаю о том, чтобы туда отобраться, а если у меня появится желание посоревноваться ещё три недели, до Осло, наверняка меня никто не заставит остановиться», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

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