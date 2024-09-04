Финская биатлонистка Дарья Виролайнен сообщила о беременности

Бывшая российская, а ныне финская биатлонистка Дарья Виролайнен сообщила о своей беременности. Радостной новостью спортсменка поделилась в социальных сетях, сопроводив публикацию фотографиями в окружении супруга и детей.

«Как я провела лето… или время с семьёй бесценно», — написала Виролайнен.

Фото: из личного архива Дарьи Виролайнен

Фото: из личного архива Дарьи Виролайнен

Фото: из личного архива Дарьи Виролайнен

Фото: из личного архива Дарьи Виролайнен

Отметим, что Дарья Виролайнен в кубковом сезоне-2023/2024 выступала уже в составе финской сборной. Её лучшим результатом было 35-е место в спринте в Хохфильцене (Австрия). Этап в Оберхофе (Германия) спортсменка пропустила из-за простуды. Лучшим результатом спортсменки на ЧМ-2024 в чешском Нове-Место стало 30-е место в спринтерской гонке. В гонке преследования Виролайнен стала 47-й, в индивидуальной гонке заняла 59-е место, а в женской эстафете вместе с командой пришла на финиш на 17-й позиции.

Всего в составе национальной команды поедут шесть мужчин и пять женщин.