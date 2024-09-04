Министр спорта Дегтярёв заявил о поддержке клубного биатлона

Министр спорта России Михаил Дегтярёв в дискуссии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил о возможном выходе на международный уровень турнира клубного биатлона (МЛКБ). Как сообщает «Матч ТВ», свою позицию политик высказал в разговоре со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

Губерниев. Мы видим мощный клубный формат в биатлоне, который сталкивается с противоборством Союза биатлонистов России (СБР). Может ли Минспорт обозначить свою позицию в этом вопросе и направлять федерацию, чтобы копилка была одна? Это разгон биатлонного сезона?

Дегтярёв. Нам даже направлять никого не надо. Есть закон Госдумы и несколько прецедентов, прежде всего хоккей и художественная гимнастика. Здесь мы можем только опираться на голос снизу. Готовность есть, форматы есть, мы нормативно всё поддержим. Я здесь не сторонник директивного решения вопроса, но мы поддержим обязательно. К тому же тут есть возможность выхода на международный уровень, потому что никто не запретит выступать другим клубам из‑за рубежа, со всеми флагами, гимнами и так далее.