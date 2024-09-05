Победители Кубка Содружества по биатлону получат медали, покрытые 24-каратным золотом

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал, что победители Альфа-Банк Кубка Содружества будут получать медали, покрытые 24-каратным золотом. Спортивный функционер также рассказал и о других нововведениях в сезоне-2024/2025.

«С нового сезона победителям среди мужчин и женщин будет вручаться не только «Большой хрустальный глобус», но и денежные средства в размере 1 млн рублей. Также в рамках этого рейтинга будут поощряться лучшие молодые биатлонисты (до 23 лет), кроме кубков, они получат по 500 тыс. рублей.

В рамках Альфа‑Банк Кубка Содружества также ведётся рейтинг, победители которого выигрывают хрустальные кубки. Также вместе с кубком победители общего зачёта получат по 750 тыс. рублей, и по дисциплинам (спринты, гонки преследования, масс‑старты) — это малые зачёты, победители получит малые кубки и по 300 тыс. рублей.

Ещё одно нововведение — с нового сезона на Кубке Содружества золотые медали, реально позолоченные 24‑каратным золотом. Серебряные имеют никелевое покрытие, бронзовые — медные. У всех медалей основа — латунь», — приводит слова Пака «Матч ТВ».

Сезон Кубка Содружества по биатлону начнётся 6 сентября в Красноярске.