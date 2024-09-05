Стали известны размеры призовых, которые получат биатлонисты в сезоне-2024/2025

Стали известны размеры вознаграждений, которые получат российские биатлонисты в сезоне-2024/2025. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей. А лидеры среди категории спортсменов до 23 лет — по 500 тыс. рублей.

Также стало известно, что общий рейтинг СБР и зачёты во флагманских соревнованиях под эгидой организации обрели статус титульных. Так, после первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Красноярске появятся общий зачёт и отдельные по дисциплинам (спринт, гонка преследования и масс-старт). Победители общего зачёта у мужчин и женщин по итогам сезона получат по 750 тыс. рублей, по дисциплинам — 300 тыс. рублей. Общий призовой фонд Кубка Содружества увеличился на 3,3 млн рублей.

Кубок Содружества в Красноярске пройдёт с 6 по 8 сентября.