Анастасия Халили поделилась фотографией тренировочного биба под новой фамилией

Российская биатлонистка Анастасия Халили рассказала об изменениях, с которыми она подошла к новому сезону. К смене фамилии после замужества с Каримом Халили добавилась новость о смене приклада на винтовке. Теперь у спортсменки также именной тренировочный биб.

«В новом сезоне — у меня всё новое. Этим летом я поменяла приклад. Завтра стартуем в Красноярске, не пропустите», — написала Халили в своём телеграм-канале.

Анастасия Халили Фото: Денис Бушковский/СБР

Анастасия Халили Фото: Денис Бушковский/СБР

Свадьба Гореевой и бронзового призёра Олимпиады-2022 российского биатлониста Карима Халили запланирована на сентябрь этого года.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.