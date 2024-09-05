Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Расписание первого этапа Кубка Содружества по биатлону в сезоне-2024/2025

Расписание первого этапа Кубка Содружества по биатлону в сезоне-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 6 сентября, в Красноярске стартует первый этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в сезоне-2024/2025. Данные международные соревнования являются альтернативой Кубку мира, от которого россияне и белорусы отстранены. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Расписание гонок на первом этапе Кубка Содружества — 2023/2024. Лыжероллеры. Время московское:

6 сентября

9:00. Спринт, 7,5 км. Женщины.
12:00. Спринт, 10 км. Мужчины.

7 сентября

9:00. Гонка преследования, 10 км. Женщины.
12:00. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.

8 сентября

9:00. Масс-старт, 12,5 км. Женщины.
12:00. Масс-старт, 15 км. Мужчины.

Отметим, что действующим обладателем Кубка Содружества у мужчин является серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорус Антон Смольский, у женщин – россиянка Ирина Казакевич.

Материалы по теме
Биатлон возвращается. Лучшие спортсмены России и Беларуси откроют сезон в Красноярске
Биатлон возвращается. Лучшие спортсмены России и Беларуси откроют сезон в Красноярске
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android