Расписание первого этапа Кубка Содружества по биатлону в сезоне-2024/2025

Завтра, 6 сентября, в Красноярске стартует первый этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в сезоне-2024/2025. Данные международные соревнования являются альтернативой Кубку мира, от которого россияне и белорусы отстранены. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Расписание гонок на первом этапе Кубка Содружества — 2023/2024. Лыжероллеры. Время московское:

6 сентября

9:00. Спринт, 7,5 км. Женщины.

12:00. Спринт, 10 км. Мужчины.

7 сентября

9:00. Гонка преследования, 10 км. Женщины.

12:00. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.

8 сентября

9:00. Масс-старт, 12,5 км. Женщины.

12:00. Масс-старт, 15 км. Мужчины.

Отметим, что действующим обладателем Кубка Содружества у мужчин является серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорус Антон Смольский, у женщин – россиянка Ирина Казакевич.