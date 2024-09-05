Расписание первого этапа Кубка Содружества по биатлону в сезоне-2024/2025

Завтра, 6 сентября, в Красноярске стартует первый этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в сезоне-2024/2025. Данные международные соревнования являются альтернативой Кубку мира, от которого россияне и белорусы отстранены. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
6 сентября
9:00. Спринт, 7,5 км. Женщины.
12:00. Спринт, 10 км. Мужчины.
7 сентября
9:00. Гонка преследования, 10 км. Женщины.
12:00. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.
8 сентября
9:00. Масс-старт, 12,5 км. Женщины.
12:00. Масс-старт, 15 км. Мужчины.
Отметим, что действующим обладателем Кубка Содружества у мужчин является серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорус Антон Смольский, у женщин – россиянка Ирина Казакевич.