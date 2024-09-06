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Кубок Содружества по биатлону, 1-й этап: когда начало женского спринта, где смотреть

Сегодня, 6 сентября, в Красноярске стартует первый этап Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2024 по биатлону. Соревнования откроет женский спринт. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами на эту гонку топовых биатлонисток.

Летний биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 1-й этап. Красноярск, лыжероллеры. Спринт, женщины, 7,5 км. Заявочный лист (частично):

3. Кира Дюжева (Россия);

5. Анна Сола (Беларусь);

10. Анастасия Шевченко (Россия);

12. Кристина Резцова (Россия);

13. Анна Грухвина (Россия);

18. Ульяна Нигматуллина (Россия);

20. Светлана Миронова (Россия);

24. Ирина Казакевич (Россия);

27. Виктория Сливко (Россия);

31. Наталия Шевченко (Россия);

44. Анастасия Халили (Россия);

47. Валерия Каюмова (Россия);

48. Динара Смольская (Беларусь);

49. Тамара Дербушева (Россия).

Старт женского спринта на 1-м этапе Кубка Содружества запланирован на 09:00 мск. Прямую трансляцию гонки в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляций в 08:35 мск.