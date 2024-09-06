Кубок Содружества по биатлону, 1-й этап: когда начало женского спринта, где смотреть

Сегодня, 6 сентября, в Красноярске стартует первый этап Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2024 по биатлону. Соревнования откроет женский спринт. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами на эту гонку топовых биатлонисток.
Летний биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 1-й этап. Красноярск, лыжероллеры. Спринт, женщины, 7,5 км. Заявочный лист (частично):
3. Кира Дюжева (Россия);
5. Анна Сола (Беларусь);
10. Анастасия Шевченко (Россия);
12. Кристина Резцова (Россия);
13. Анна Грухвина (Россия);
18. Ульяна Нигматуллина (Россия);
20. Светлана Миронова (Россия);
24. Ирина Казакевич (Россия);
27. Виктория Сливко (Россия);
31. Наталия Шевченко (Россия);
44. Анастасия Халили (Россия);
47. Валерия Каюмова (Россия);
48. Динара Смольская (Беларусь);
49. Тамара Дербушева (Россия).
Старт женского спринта на 1-м этапе Кубка Содружества запланирован на 09:00 мск. Прямую трансляцию гонки в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляций в 08:35 мск.